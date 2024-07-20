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    4. Üçlü ilişki teklifini reddeden eski sevgilisinin evini bıçakla bastı! Kapının altından ölüm notu attı... "Seni öldüreceğim"

    Üçlü ilişki teklifini reddeden eski sevgilisinin evini bıçakla bastı! Kapının altından ölüm notu attı... "Seni öldüreceğim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.07.2024 13:44
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    İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesine yaşayan Lauren Adamson isimli bir kadın üçlü ilişli teklifini reddettiği için ayrılık karar verdiği eski sevgilisinin evini bıçakla bastı. Eski sevgilisini öldürmekle tehdit eden Adamson evin dış kapısının altından "Seni öldüreceğim" yazılı bir kağıt gönderdi. Bunun üzerine Adamson tutuklandı.

    Üçlü ilişki teklifini reddeden eski sevgilisinin evini bıçakla bastı! Kapının altından ölüm notu attı... "Seni öldüreceğim"

    MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde Lauren Adamson isimli bir kadın ayrılığın ardından Tyler Seymour isimli eski sevgilisinin evini bastı. Elinde bıçakla adamın evine gelen Adamson, mesajla tehditlerine evinin önünde yazdığı notlarla devam etti. Evin kapısının altından Adamson, "Nerede oturduğunu, nerede çalıştığını ve adresini biliyorum. Seni öldürmeye geleceğim" yazılı bir kağıt gönderdi.

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    Adamson, tutuklandıktan sonra kefalet şartlarını bile ihlal etti ve dehşete düşen eski erkek arkadaşını rahatsız etmeye devam etti. Şimdi, taciz, bıçak bulundurma ve ölüm tehditleri suçlarını kabul ettikten sonra 13 aydır hapiste ve uzaklaştırma kararı verildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tehdit
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