YouTuber Ali Ertuğrul Öztarsu, ilk Türk budist rahibi ziyaret etti! Ritüellerini gösterdi... "Odamda küçük bir Buddha köşesi bile yapmıştım"

Türkiye'nin ilk Budist rahibi olan Ruchan, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Hwagyesa Tapınağı'nda yaşıyor. YouTuber Ali Ertuğrul Öztarsu, Güney Kore ziyareti sırasında Ruchan'ı ziyaret etti ve ikili tapınağı gezerek Budizm ritüellerini detaylıca konuştu.

14 yaşından beri Uzak Doğu kültürüne ilgi duyduğunu dile getiren Ruchan rahip olma kararının ailesini şaşırtmadığını söyleyerek, "14 yaşından itibaren Budizm'e ve Uzak Doğu kültürüne merakım vardı. O yüzden ben odamda küçük bir Buddha köşesi bile yapmıştım. Bir mum ve bir Buddha ile tütsü yakıp meditasyon yapıyordum. Bakmak hoşuma gidiyordu. Bu ilgimi ailem de bildiği için onlara sürpriz olmadı ama seyahat amacıyla gittiğim Kore'de böyle bir karar vermem onları birazcık 'Neden şu an da buna karar verdin? Hayatında bir dönüm noktası mı oldu?' sorusuna yöneltti" dedi.

Baş rahibin kendisine Dongjin adını verdiğini ifade eden Ruchan, "Belki yıllardır devam eden bir tartışma ama Budizm din mi felsefe mi? Budizm aslında ikisi de değil. Budizm pratik yaşamak" diye konuştu.

AYİNLERİ ÇAN ÇALARAK BAŞLATIYOR

Ruchan'ın ritüelini anlatan Ertuğrul, "Arkadaşları bu gördüğünü budist rahip Türk kendisi. Şu anda bütün tapınağa ayinin başladığını duyuruyor. Çanı çaldıktan sonra saygılarını sunuyorlar. İbadet yerine getiriliyor şu anda beraberi büyük çan çalınacak. Saat kontrol ediliyor ve çan çalınıyor. Diğer rahipler gelmeye başladı bile. Büyük çandan sonra tekrar ana binaya gidiyoruz ve bu sefer de Ruchan ayini tamamen başlatıyor" dedi.