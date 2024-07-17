Esnaf nar suyu için 1200 TL alınca turist şikayetçi oldu! Parası iade edildi... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü tepkilere neden oldu. Antalya'da bir turist nar suyu satın aldı ve 1200 TL ödeme yaptı. Turist kadın kendisinden nar suyunun gerçek ücretinden daha fazla para alındığını fark edince durumu polise şikayet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri esnafın turist kadına parasını iade etmesini istedi.

Ardından ise kadın nar suyunun gerçek ücretini ödeyerek olay yerinden uzaklaştı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ülkede turizmi bitiren kesinlikle bu anlayış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Turist gelmiyor artık niye acaba?" yorumunda bulundu.