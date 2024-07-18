Tek belirtisi yüksek sesle şarkı söyleyememekti! 6 ay sonra hayatını kaybetti... Karaokede aniden sesi kısıldı

MYNET| DIŞ HABERLER Tayvan'da 45 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam yüksek sesle şarkı söyleyememesi üzerine doktora gitmeye karar verdi. Semptomlarını dikkatli bir şekilde inceleyen adam yutma güçlüğü ve ani kilo kaybı gibi durumların da olduğunu fark etti. Yemek yiyemediği için bir hayli kilo kaybı yaşayan hasta doktor kontrolünü de tekerlekli sandalye kullanarak gelmek zorunda kaldı.

Doktor 45 yaşındaki hastaya yemek borusu kanseriyle birlikte şüpheli akciğer metastazı teşhisi koydu. Hasta tedavi için ameliyat olduktan sonra 6 içinde hayatını kaybetti.