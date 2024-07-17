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    4. Gelin düğün gününde cinayetten tutuklandı! Gelinliğiyle karakola götürüldü... Kelepçeyle poz verdiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu

    Gelin düğün gününde cinayetten tutuklandı! Gelinliğiyle karakola götürüldü... Kelepçeyle poz verdiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.07.2024 08:45
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    Meksika'nın Villa Guerrero kentinde bir gelin düğünü sırasında polislerin baskın yapmasıyla tutuklandı. Gelinliğiyle polis arabasına bindirilen ve karakola götürülen gelin cinayetten tutuklanıp 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Gelin düğün gününde cinayetten tutuklandı! Gelinliğiyle karakola götürüldü... Kelepçeyle poz verdiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu

    MYNET|DIŞ HABERLER Meksika'nın Villa Guerrero kentinde cinayetten aranan Nancy Lizeth Rodriguez Guadarrama isimli bir gelin düğünü sırasında polislerin yaptığı baskın sonucunda tutuklandı. beyaz gelinliğiyle Cumhuriyet Savcılığı'na götürülen Guadarrama'nın müstakbel eşi Clemente Mendiola Martinez ise kiliseden kaçmayı başardı.

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    Savcılar, kadının Familia Michoacana suç örgütünün üyesi olduğunu ve Mart 2022'deki vahşi soyguna katıldığını başarıyla kanıtladı. Soruşturmaya göre gelin hem dolandırıcılık hem de cinayetten aranıyordu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Meksika düğün gelin
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