Türkiye'de pazara giden bir turist gördüklerine inanamadı! O anları sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı

Yurt dışından ülkemize gelen bir turist Türkiye'deki bir pazara gidince gördüklerine inanamadı. "Gerçek bir Türk pazarına gidersin" notunu ekleyen turistin paylaşımı kısa sürede görenlerin ilgisini çekti. Tezgahın üstünde erik dalı oynandığını gören turist, şaşkınlığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Başka ülkede yaşayamam" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Abinin üstündeki çok tarz" yorumunu yaptı.