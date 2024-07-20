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    4. Türkiye'de pazara giden bir turist gördüklerine inanamadı! O anları sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı

    Türkiye'de pazara giden bir turist gördüklerine inanamadı! O anları sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı

    20.07.2024 07:56
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.07.2024 07:56
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    Türkiye'de pazara giden yabancı bir turistin yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekerek gündem yarattı. Görüntülerde pazar tezgahının üzerinde çıkan pazarcıların karşılıklı oyun havası oynadıkları görüldü. O anlara sosyal medyadan binlerce yorum ve beğeni yağdı.

    Yurt dışından ülkemize gelen bir turist Türkiye'deki bir pazara gidince gördüklerine inanamadı. "Gerçek bir Türk pazarına gidersin" notunu ekleyen turistin paylaşımı kısa sürede görenlerin ilgisini çekti. Tezgahın üstünde erik dalı oynandığını gören turist, şaşkınlığını sosyal medya hesabından paylaştı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Başka ülkede yaşayamam" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Abinin üstündeki çok tarz" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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