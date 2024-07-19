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    4. İspanya'da sahilde güneşlenirken üzerine taş düşen bebek hayatını kaybetti! Babası ise ağır yaralı

    İspanya'da sahilde güneşlenirken üzerine taş düşen bebek hayatını kaybetti! Babası ise ağır yaralı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.07.2024 08:27
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    İspanya'nın İbiza bölgesinde tatil yapan baba ve iki aylık bebeği kabusu yaşadı. İkili sahilde güneşlendikleri sırada taşlar düştü. Sağlık çalışanları olay yerine gelerek baba ve iki aylık bebeğine müdahale etti. Helikopterle baba ve küçük kızı hastaneye kaldırıldı. Hastanede ismi açıklanmayan 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

    İspanya'da sahilde güneşlenirken üzerine taş düşen bebek hayatını kaybetti! Babası ise ağır yaralı

    MYNET|DIŞ HABERLER İspanya'da ismi açıklanmayan 33 yaşındaki bir baba ve iki aylık kızı sahilde güneşlendikleri sırada kayaların düşmesiyle yaralandı. Olaydan hemen önce bebeğinin yanından emziğini almak için birkaç adım uzaklaşan baba kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Bebek ise tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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    Kurbanların İspanyol olduğu ve bebeğin annesinin olay sırasında orada olmadığı belirtildi. Yerel haberlere göre, kaya düşmesi, çocuğun babasının kızının ağzına emzik koymak için ayağa kalkması sırasında meydana geldi. Bebeğin sırtına büyük bir kayanın düştüğü anlaşıldı.

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    İspanya
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