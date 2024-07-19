İspanya'da sahilde güneşlenirken üzerine taş düşen bebek hayatını kaybetti! Babası ise ağır yaralı

MYNET|DIŞ HABERLER İspanya'da ismi açıklanmayan 33 yaşındaki bir baba ve iki aylık kızı sahilde güneşlendikleri sırada kayaların düşmesiyle yaralandı. Olaydan hemen önce bebeğinin yanından emziğini almak için birkaç adım uzaklaşan baba kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Bebek ise tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kurbanların İspanyol olduğu ve bebeğin annesinin olay sırasında orada olmadığı belirtildi. Yerel haberlere göre, kaya düşmesi, çocuğun babasının kızının ağzına emzik koymak için ayağa kalkması sırasında meydana geldi. Bebeğin sırtına büyük bir kayanın düştüğü anlaşıldı.