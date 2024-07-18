Kadın köpeğinin kocasının sevgilisinin iç çamaşırını yutmasının ardından aldatıldığını anladı

MYNET|DIŞ HABERLER Reddit'te paylaşılan bir gönderide yeni işinin ilk gününde genç bir veteriner kendisini yakın zamanda evli bir çiftin arasında yaşanan dramatik bir tartışmanın merkezinde buldu. Paylaşımı yapan veterinere göre, zavallı köpek yavrusu geldiğinde ciddi şekilde hastaydı ve daha sonraki röntgenler karnında bir tıkanıklık olduğunu gösterdi.

Cerrahi operasyonla köpeğin midesinde tıkanıklık açıldı ve sevimli yavrunun tanga külodu yuttuğu fark edildi. Yaşanan durumu kadına anlatmak için yanına çağırdığını söyleyen 26 yaşındaki veteriner, "Çok hasta bir köpek yavrusu geldi, röntgen çektik, tıkayan bir şey bulduk, ameliyat ettik ve bunun bir tanga olduğu ortaya çıktı. Bir kenara koyduk. Sonunda sahibi geldi. Ne bulduğumuzu açıkladık ve sonra dedi ki, 'Tanga mı?! Benim tangam yok! Hiç tangam olmadı!' ve kocasını arayıp ona bağırmaya başladı. Meğerse onu aldatıyormuş ve bunun gizli metresinin tanga'sıymış. Ona acıyorum" dedi.