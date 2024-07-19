Doktorları şaşkına çeviren vaka! Mide ağrısıyla hastaneye gitti... "5000 safra taşı çıktı"

MYNET|DIŞ HABERLER Tayvan'da mide ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir hastanın safra kesesinden 5000 adeta taş çıktı. Tayvanlı bir gastroenterolog olan Dr. Qian Zhenghong ilginç vakaya dair konuşarak, "Karın ağrısı her zaman mideden kaynaklanmıyor. Karın ağrısı yeme ve içmeden hemen sonra ortaya çıksa bile dışkılama sırasındaki bazı anormalliklerle birlikte ayrıca diğer patolojik durumlardan da kaynaklanabilir. Hasta sık sık yemek yedikten sonra ağrı yaşadığını ve 3 hafta sonunda ağrının sırtına doğru uzandığını söyledi" dedi.

Ultrason sonuçlarında doktor safra kesesinin taşlarla dolu olduğunu ve enfeksiyon belirtilerinin yer aldığını dile getirerek, "Safra kesesi taşları iki türe ayrılır: pigment taşları ve kolesterol taşları. Bu hasta durumunda, kolesterol Taşları sağlıksız beslenmeden kaynaklanır. Yağ oranı yüksek yiyecekler yemek ve yağlı kızarmış yiyecekler yemek Kandaki kolesterol miktarını arttırır. Beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.