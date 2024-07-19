Sitenin havuzunda yakınlaşan komşularını kameraya kaydedip TikTok'ta ifşa etti! Milyonlarca izlenmeye ulaştı... "Bu çok iğrenç"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki bir sitede kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntüler milyonlarca izlenmeye ulaştı. Görüntülerde Starr Bella isimli bir kadının apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan sitenin havuzunda uygunsuz hareketlerde bulunan komşularını azarladığı anlar yer aldı.

TikTok'ta milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde Bella, havuzun çevresinde kimsenin olmamasına rağmen çocukların havuzu kullandığını söyleyerek durumu güvenliğe bildirdi. Görüntülere binlerce yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle bir şeye tanık olmak gerçekten çok iğrenç" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben de hemen güvenliğe haber verirdim" yorumunda bulundu.