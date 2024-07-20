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    4. Ölüp yeniden dirildiğini iddia etti! Saniye saniye detaylarını anlattı: "45 dakika öldüm ve ceset torbasına kondum"

    Ölüp yeniden dirildiğini iddia etti! Saniye saniye detaylarını anlattı: "45 dakika öldüm ve ceset torbasına kondum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.07.2024 14:27
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    Vincent Tolman isimli bir adam vücut geliştirme takviyesini aşırı dozda kullanması sonucunda komaya girdi. Ölüme yakın bir deneyim yaşadığını hatta ölüp yeniden dirildiğini iddia eden Tolman, öbür dünyada annesinin kendisine verdiği mesajların sonrasında hayata geri döndüğünü anlattı.

    Ölüp yeniden dirildiğini iddia etti! Saniye saniye detaylarını anlattı: "45 dakika öldüm ve ceset torbasına kondum"

    MYNET|DIŞ HABERLER Vücut geliştirme takviyesini aşırı dozda tükettikten sonra ölüme yakın bir deneyim yaşadığını dile getiren Vincent Tolman isimli bir adam sağlık görevlilerinin onu kurtarmaktan vazgeçip bir ceset torbasına koyduklarını gözlemlediği ölüme yakın deneyiminden söz etti. Coming Home podcast'inde konuşan Tolman, "Bu takviyenin kendisi, bu kadar çok alındığında sakinleştirici bir etkiye sahip ve vücudumu uyutuyordu.Bilincim gidip geliyordu ve kalbim yavaşlamaya başlamıştı. Hatırladığım son şey, tüm odanın üzerimde dönmeye başlamasıydı ve sırtüstü yere düştüm. Vücudum, tüm bunlara neden olan şeyi dışarı atmaya çalışmak için kusmaya başladı ve bunu yaparken, onu ciğerlerime soludum ve boğuldum" dedi.

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    "ZOR KISMI GERİ DÖNMEKTİ"

    Sağlık görevlileri geldiğinde Tolman, onu canlandırmaya çalıştıklarını ancak başaramadıklarını, ardından bir ceset torbasına koyup hastaneye doğru yola çıktıklarını iddia ediyor.

    45 dakika boyunca ölü ilan edildiğini ve sonraki üç gününü komada geçirmek zorunda kaldığını söyleyen Tolman, "Küçük bir çocukken bile yaptığım tüm kötü şeyleri görmeye başladım.Ölmek muhteşemdi. Ölmek kolaydı. Rahatlayıp kucakladığım anda harikaydı. Ölümün etrafında bu kadar çok korku yaratmamız çok çılgıncaydı çünkü en iyi kısmı oydu. Zor kısmı geri dönmekti." diye konuştu.

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