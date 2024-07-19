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    4. Tahtakurularından kurtulmak isteyen kadın komşusunun 11 yaşındaki kızını yanlışlıkla zehirleyerek öldürdü! "Farkında bile değildim"

    Tahtakurularından kurtulmak isteyen kadın komşusunun 11 yaşındaki kızını yanlışlıkla zehirleyerek öldürdü! "Farkında bile değildim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.07.2024 09:05
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    Londra'nın Tower Hamlets bölgesinde yaşayan 34 yaşındaki Jesmin Akter isimli bir kadın evinde bulunan tahtakurularından kurtulmak için İtalya'dan bir böcek ilacı ithal etti. Daha sonra ambalajı okumadan etrafa saçtı ve kendi ailesini de 24 saatliğine dışarı çıkardı. Madde nemle reaksiyona girerek fosfin gazı oluşturdu ve gazın komşusunun dairesine sızması sonucunda ailenin 11 yaşındaki Fatiha Sabrin isimli kızı hayatını kaybetti.

    Tahtakurularından kurtulmak isteyen kadın komşusunun 11 yaşındaki kızını yanlışlıkla zehirleyerek öldürdü! "Farkında bile değildim"

    MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin başkenti Londra'da evindeki tahtakurularından kurtulmak isteyen bir kişi İtalya'dan getirdiği böcek ilacıyla evini ilaçladı. Kendi ailesini 24 saatliğine dışarı çıkartan kadın komşularına haber verdi. Böcek ilacı yan komşunun evine hızdı ve 11 yaşındaki Fatiha Sabrin isimli kızın zehirlenerek ölmesine neden oldu.

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    Akter, adam öldürme suçunu kabul etti ve iki yıl ertelenmiş hapis cezasının yanı sıra 150 saat toplum hizmeti cezasına çarptırıldı. Akter ilacın komşuları için tehlike oluşturabilecek bir madde olduğunu bilmediğini söyleyerek, "Ürünün tehlikeli bir zehir içerdiğini farkında bile değildim. Fatiha'nın ailesinden özür diliyorum" dedi.

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    zehirlenme Londra ilaç böcek
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