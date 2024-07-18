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    4. "Bu yazın erkek modası" diyerek paylaştı! Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi... "Biz nasıl bir döneme denk geldik?"

    "Bu yazın erkek modası" diyerek paylaştı! Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi... "Biz nasıl bir döneme denk geldik?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.07.2024 08:05
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem yarattı. Görüntülerde bir genç adam kombin önerisinde bulundu. O anlara kullanıcılardan yorum ve beğeni yağdı.

    "Bu yazın erkek modası" diyerek paylaştı! Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi... "Biz nasıl bir döneme denk geldik?"

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde kamera karşısına geçen genç bir adam kıyafetlerini gösterdi. Pantolon, beyaz tişört ve kolsuz gömleğiyle kombin yapan genç adamın kıyafet seçimleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının bazıları kombini beğendiğini dile getirirken bazıları ise eleştiri oklarını yöneltti.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Biz nasıl bir döneme denk geldik?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bence havalı duruyor" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben beğendim" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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