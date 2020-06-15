YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Büyükçekmece - Çakmaklı yolu tamamlanıyor

Büyükçekmece - Çakmaklı yolu tamamlanıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.06.2020 11:04 | Son Güncelleme

Büyükçekmece-Çakmaklı yolu (Behçet Kemal Çağlar Caddesi) tamamlanıyor.

Büyükçekmece-Çakmaklı yolu (Behçet Kemal Çağlar Caddesi) tamamlanıyor. Yol tamamlandığında 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere 4 şeritli modern bir yol olarak ulaşım hizmeti verecek.
TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’ni Hadımköy gişelerine bağlayan ve Hadımköy yoluna alternatif olarak kullanılan Büyükçekmece- Çakmaklı yolu 24 metre genişliğinde, 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere 4 şeritli modern bir yol olarak ulaşım hizmeti verecek.

“Bütün ekipler 24 saat çalışıyor”
Büyükçekmece - Çakmaklı yolunun, hem Çakmaklı halkının hem de Hadımköy yolu üzerindeki sanayi kuruluşlarında çalışan binlerce vatandaşın ulaşımını 11 kilometreden 5 kilometreye indireceğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “7 yıldan beri Büyükşehir’e ait olan bu yerin planlamasını yaptık. İstimlak sorununu tamamen ortadan kaldırdık. 24 metre genişliğindeki bu yolun altyapısındaki büyük bir kısmın hafriyatını yaptık, Büyükşehir’e teslim ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu bu yolun ne denli önemli olduğunu kendisi zaten biliyordu. Talimatını verdi. Bütün ekipler 24 saat çalışıyor. Şimdi iki gidiş, iki geliş dört şeritli yol bitme noktasına geliyor. Şahsım ve Büyükçekmece halkı adına teşekkür ediyorum. Ekrem İmamoğlu’na, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ve emeği geçen herkese şahsım ve halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl Devlet Hastanesindeki yaralılara ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl Devlet Hastanesindeki yaralılara ziyaret

Adana'da "banka oturma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi yaralandı

Adana'da "banka oturma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi yaralandı

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Kırşehir-Ankara yolunda kaza: 1 yaralı

Kırşehir-Ankara yolunda kaza: 1 yaralı

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:45
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.