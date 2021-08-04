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Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan 3 blok yıkılmaya başlandı

04.08.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan 3 blok yıkılmaya başlandı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında deprem riski taşıyan beşer katlı 3 blokun yıkımına başlandı.

Fatih Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki 4 dükkan 22 daire olmak üzere toplamda 26 bağımsız bölümden oluşan beşer katlı 3 blok, deprem riski taşıdığı gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkılıyor.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkımı yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Akgün, orman yangınları ile mücadelede belediyenin arama kurtarma ekibinin de yer aldığını hatırlatarak, "Ülkemizin başı sağ olsun. Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor. Çok büyük bir felaket Türkiye için. Yıllarca 60, 70, 100 yılda yetişen yeşil örtü bir anda yok oldu. 85 milyonluk ülke olarak her şeye hazırlıklı olmak zorundayız." diye konuştu.

İstanbul'da beklenen olası depreme de hazırlıklı olmanın önemine değinen Akgün, "İnanılmaz korkuyorum, inanılmaz endişem var. 45 yılını belediyeciliğe vermiş bir belediye başkanı olarak Büyükçekmece'de, sorumluluk sahamda riskli durumdaki binalar yıkılıp şehir yenilenene, bu tehlike ortadan kaldırılıncaya kadar bana uyku haram. Bu bizim için önemli ve ağır bir vazife." ifadelerini kullandı.

Akgün, 2002'den beri kentin yenilenmesi, riskli binaların yıkılıp yeniden yapılması için ciddiyetle mücadele verdiklerini anlattı.

Bugüne kadar 30 binden fazla konutu yenilediklerini, 15 bin konutu da 2,5 sene içinde yenilemeyi hedeflediklerini dile getiren Akgün, "O zaman Büyükçekmece depremde burnu kanamayacak bir ilçe olacaktır." dedi.

Eski binalar yıkılıp yerine yenisi yapılırken kentin dokusunun da değiştiğini aktaran Akgün, şunları kaydetti:

"Otopark sorununu, peyzaj sorununu, yaya kaldırımı sorununu çözüyoruz. Şehri baştan aşağı yeniliyoruz. İstanbul’daki bu hassasiyeti 39 belediye başkanı olarak gösterdiğimiz takdirde deprem de biraz geç olursa Türkiye buradan çok büyük karla ayrılacaktır."

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