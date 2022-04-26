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Büyükçekmece'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

26.04.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Çatalca Yolu Caddesi Ahmediye Gişeleri mevkisinde seyir halindeki Mehmet Emin K'nin kullandığı 34 KS 2479 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yola dökülen hafriyatı temizleme ve kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor.

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