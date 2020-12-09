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Büyükçekmece’de tarım seferberliği sürüyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.12.2020 10:07 | Son Güncelleme

2020 yılını “Tarım Yılı” ilan eden Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelindeki tarıma elverişli 80 bin hektar alanda bilimsel yöntemlerle başlattığı seferberliğini sürdürüyor.Dar gelirli vatandaşlara iş imkanı oluşturmak, tarımın bilimsel yöntemlerle yapılmasını sağlamak, üreticiden tüketiciye aracısız ve ucuz ürün ulaştırmak, İstanbul’da tarımı yeniden cazip hale getirmek için sürdürülen projelere bir yenisini ekleyen Büyükçekmece Belediyesi, yerel tohumların korunması ve çoğaltılması için çalışma başlattı.Bağışıklık güçlendirici tarım ürünleriDaha önce lavanta, ceviz, zeytin ve tıbbı-aromatik bitki dikimi yapan Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, bu kez de sarımsak dikimi yaptı.

2020 yılını “Tarım Yılı” ilan eden Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelindeki tarıma elverişli 80 bin hektar alanda bilimsel yöntemlerle başlattığı seferberliğini sürdürüyor.

Dar gelirli vatandaşlara iş imkanı oluşturmak, tarımın bilimsel yöntemlerle yapılmasını sağlamak, üreticiden tüketiciye aracısız ve ucuz ürün ulaştırmak, İstanbul’da tarımı yeniden cazip hale getirmek için sürdürülen projelere bir yenisini ekleyen Büyükçekmece Belediyesi, yerel tohumların korunması ve çoğaltılması için çalışma başlattı.

Bağışıklık güçlendirici tarım ürünleri
Daha önce lavanta, ceviz, zeytin ve tıbbı-aromatik bitki dikimi yapan Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, bu kez de sarımsak dikimi yaptı. Yerli sarımsak dikimi yapan belediye ekipleri elde edilecek hasadı tarımla uğraşan ve sarımsak yetiştirmek isteyen vatandaşlara dağıtacak. Özellikle içinde bulunulan Covid-19 salgınında bağışıklık güçlendirici tarım ürünleri arasında dikkat çeken sarımsak ve soğan üretimine önümüzdeki günlerde de devam edilecek.

Büyükçekmece Belediyesi’nin tarım için belirlenen arazisinde gerçekleştirilen yerli sarımsak dikim etkinliğine Belediye Meclis Üyesi Murat Erçağ ve Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı’da katıldı.

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