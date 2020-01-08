YURTHABER
  4. Büyükçekmeceli muhtarlardan Anıtkabir ziyareti

Büyükçekmeceli muhtarlardan Anıtkabir ziyareti

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.01.2020 12:04 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 4 Ocak doğum günü nedeniyle mahalle muhtarlar için Anıtkabir gezisi düzenledi.Tarihi kaynaklara göre 4 Ocak 1881 yılında Selanik’te dünyaya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü doğum gününü Anıtkabir’de anan Büyükçekmeceli muhtarlar, Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu.

Büyükçekmece Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 4 Ocak doğum günü nedeniyle mahalle muhtarlar için Anıtkabir gezisi düzenledi.
Tarihi kaynaklara göre 4 Ocak 1881 yılında Selanik’te dünyaya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü doğum gününü Anıtkabir’de anan Büyükçekmeceli muhtarlar, Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu. Büyükçekmece Muhtarlar Birlik Başkanı ve Sinanoba Muhtarı Zeynep Gündüz Akkan, Büyükçekmeceli muhtarlar adına Anıtkabir’deki Özel Deftere mesaj yazdı. Anıtkabir’in ardından eski meclis binası ve ikinci meclis binasını gezen muhtarlar son olarak Medeniyetler Müzesi’ni ziyaret etti. Kendilerine sağladığı imkanlardan ötürü Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e teşekkürlerini ileten mahalle muhtarları, Atatürk’ün doğum gününde Anıtkabir ziyareti yapmaktan ötürü gurur duyduklarını belirttiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Onat Kutlar Kadıköy’de anılıyorOnat Kutlar Kadıköy’de anılıyor
İki akademili sanatçının anısına Maltepe’de resim sergisi açıldıİki akademili sanatçının anısına Maltepe’de resim sergisi açıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

“Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

“Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:51
Sabah
08:22
Öğle
13:15
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:25

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Beylikdüzü’ndeki "fırsat çadırı"na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Beylikdüzü’ndeki "fırsat çadırı"na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

İstanbul'un bir ilçesinden 6 bin göçmen sınır dışı edildi

İstanbul'un bir ilçesinden 6 bin göçmen sınır dışı edildi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.