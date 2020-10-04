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Büyükçimişliler, Büyükşehir’le asfalta kavuştu

MALATYA HABERLERİ  | 04.10.2020 11:07 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir ekipleri, Akçadağ İlçesinin Büyükçimiş Mahallesinin yollarını düzenleyerek asfaltla kapladı.Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi tarafından Malatya’nın dört bir yanında yol düzenleme, genişletme ve asfaltlama çalışmaları yoğun bir gayretle gerçekleştiriliyor.

Büyükçimişliler, Büyükşehir’le asfalta kavuştu

Malatya Büyükşehir ekipleri, Akçadağ İlçesinin Büyükçimiş Mahallesinin yollarını düzenleyerek asfaltla kapladı.
Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi tarafından Malatya’nın dört bir yanında yol düzenleme, genişletme ve asfaltlama çalışmaları yoğun bir gayretle gerçekleştiriliyor. 85 şantiyeyle şehrin en uzak bölgeleri dahil olmak üzere ihtiyaç olan her tarafa koşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların taleplerini karşılıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın “2 yıl içinde yolu olmayan, asfaltsız, altyapısız yerleşim yeri kalmayacak” talimatları doğrultusunda çalışan ekipler, çalışmalar kapsamında Akçadağ ilçesinin Büyükçimiş Mahallesi’nde yol yapım ve asfaltlama işlemini tamamlandı.
Büyükçimişliler, yapılan yol çalışmasından dolayı sevinç duyduklarını belirterek teşekkür ettiklerini kaydettiler.

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