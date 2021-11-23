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Büyükelçi Ömüraliyev Kırgızistan vatandaşlarını Marmaris’e tatile davet etti

23.11.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükelçi Ömüraliyev Kırgızistan vatandaşlarını Marmaris’e tatile davet etti

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan ile iki ülke arasındaki turizm fırsatlarını görüşen Ömüraliyev, Kırgız vatandaşlarını Marmaris’e tatile davet etti.

Görüşmede Türkiye ve Kırgızistan arasındaki turizm ve ticari faaliyetler değerlendirildi. Kırgızistan'dan Marmaris'e daha fazla turist gelmesi için yapılacak tanıtım çalışmaları ele alındı.

İki ülkenin dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin turizm ve ekonomiye katkı sağlayacağını belirten MTO Başkanı Ayhan, şöyle konuştu:

"Sayın Büyükelçi Ömüraliyev, Marmaris’e gelerek hem turizm destinasyonumuzu yerinde ziyaret etti hem de karşılıklı tanıtım çalışmaları yapılarak ikili ilişkilerin geliştirilmesinin çok yararlı olacağını söyledi. Ayrıca Kırgızistan’da bulunan yatırım olanaklarından da bahsederek dostane ilişkilerimizin ticarete daha çok yansımasının karşılıklı ekonomik ilişkilere katkı sağlayacağını belirtti. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde Marmaris’te Kırgız vatandaşlarımızı Marmaris’te daha çok göreceğiz."

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