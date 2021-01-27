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  4. Büyükelçi Sudan’daki yatırım imkanlarını SANKON ile paylaştı

Büyükelçi Sudan’daki yatırım imkanlarını SANKON ile paylaştı

27.01.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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SANKON genel merkezini ziyaret eden Sudan devleti Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa, Türkiye ve Sudan Devleti arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu vurgulayarak ülkesindeki yatırım olanakları hakkında iş adamlarına bilgiler verdi.Sudan devleti Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa, Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu(SANKON) genel merkezini ziyaret etti.

SANKON genel merkezini ziyaret eden Sudan devleti Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa, Türkiye ve Sudan Devleti arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu vurgulayarak ülkesindeki yatırım olanakları hakkında iş adamlarına bilgiler verdi.
Sudan devleti Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa, Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu(SANKON) genel merkezini ziyaret etti. Ziyarette Türkiye ile Sudan devleti arasındaki ekonomik ticari kültürel ve siyasal ilişkilere değinen Büyükelçi Mustafa, Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu belirtti. Büyükelçi Mustafa, SANKON’la ekonomik ilişkilerin daha da güçleneceğini belirterek görüşmeye katılan iş insanlarına Sudan Devletinin yatırım olanaklarını anlattı. Büyükelçi, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu’nun Sudan Devleti’ne resmi bir ziyaret yapmasını istedi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise Sudan Devleti ile olan ilişkilerin daha da güçlenmesi için katkılar sunmaya devam edeceklerini belirterek, “Sudan’la Türkiye arasındaki ekonomik ticari ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamaya büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. SANKON üyesi şirketlerimiz ile en kısa zamanda Sudan devleti Ankara Büyükelçiliği’nin organizasyonu ile Sudan Devleti’ne bir ziyaret gerçekleştireceğiz” dedi.

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