Büyükelçiler, Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı dolayısıyla Tokat'ta bir araya geldi

22 ülkenin Ankara büyükelçisi, Tokat'ta buluştu.
Tokat Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Uluslararası Ekoturizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı için 22 ülkenin Ankara büyükelçisi ile 245 yerli ve yabancı katılımcı, Tokat'a geldi.
Katılımcılar, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Aralarında büyükelçilerin de olduğu grup, sabah erken saatlerde kaldıkları otelin bahçesinde buluştu. Grup, antrenör eşliğinde yaklaşık 30 dakika yoga yaptı.
Uluslararası Ekoturizm Derneği Başkan Yardımcısı Murtaza Kalender, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
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