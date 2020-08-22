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Büyükelçisi Miyajima, ilçme suyunun çıktığı tesisi gezdi

MALATYA HABERLERİ  | 22.08.2020 17:19 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile birlikte Malatya’nın içme suyunun çıktığı Kaptaj tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundular.İnceleme gezisine Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ile Büyükşehir Belediyesi Yöneticileri katıldı.Malatya’nın su ihtiyacının karşılandığı kaptaj tesislerini çok beğendiğini belirten Miyajima, böyle temiz ve kaliteli bir suya sahip olduğu için Malatya’nın çok şanslı olduğunu söyledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Malatya’da suyun musluktan içildiğini ve herhangi bir risk taşımadığını belirterek, “Dünya’da içme suyunda tek kaynaktan belenen nadir şehirlerden biri Malatya.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile birlikte Malatya’nın içme suyunun çıktığı Kaptaj tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundular.
İnceleme gezisine Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ile Büyükşehir Belediyesi Yöneticileri katıldı.
Malatya’nın su ihtiyacının karşılandığı kaptaj tesislerini çok beğendiğini belirten Miyajima, böyle temiz ve kaliteli bir suya sahip olduğu için Malatya’nın çok şanslı olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Malatya’da suyun musluktan içildiğini ve herhangi bir risk taşımadığını belirterek, “Dünya’da içme suyunda tek kaynaktan belenen nadir şehirlerden biri Malatya. Tamamen doğal olarak kaynaklardan gelen su depolar aracılığı ile Malatya geneline dağıtılmakta. Gündüzbey bölgemizden bulunan Kaptaj tesislerimizden gelen suyun sağlıklı ve kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaşmasını MASKİ Genel Müdürlüğümüz sağlamaktadır” dedi.
Daha sora Kaptaj tesisinde incelemelerde bulunan heyet suyun çıktığı kaynakların bulunduğu tesisleri gezdi.

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