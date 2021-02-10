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Büyükkılıç’tan Kocasinan’da yatırım toplantısı

10.02.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri ve yatırım toplantılarına Kocasinan ile devam etti. Başkan Büyükkılıç, “16 ilçemizi de bağrımıza basıyoruz, hiçbirini ötekileştirmeden beklentilere cevap vermeye çalışıyoruz” dedi.
2020’de yapılanları değerlendirip 2021 yılı yatırımlarını da istişare ederek koordinasyonu sağlamak amacıyla başlattığı ilçe ziyaretlerini Kocasinan ile sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanlığı’nı ziyaret edip, burada yatırım toplantısı gerçekleştirdi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, üst düzey yöneticiler ve yatırımcı daire başkanlarının katıldığı toplantıda Başkan Büyükkılıç, “Bizleri her zamanki ilgili ve sıcak yaklaşımı ile misafir eden değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. İlçelerimizle ilgili 2020 yılında yapılan çalışmaları gözden geçiriyoruz, 2021’e yönelik neler yapabileceğimiz ile ilgili çalışmaları gündeme taşıyoruz” dedi.
16 ilçeyi ötekileştirmeden hizmet ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Kocasinan’ımız, Melikgazi’miz, Talas’ımız, Hacılar’ımız ve İncesu’muz, merkezdeki bu 5 ilçenin ister istemez nüfus potansiyeline bağlı olarak beklentileri farklı oluyor, taşradaki ilçelerimizin beklentileri farklı oluyor. 16 ilçemizi de bağrımıza basıyoruz, hiçbirini ötekileştirmeden beklentilere cevap vermeye çalışıyoruz. Kocasinan’ımızda da yeni yollar, yeni projeler, kentsel dönüşüm ile yapılması gereken çalışmalar gibi bütün konuları masaya yatırdık” şeklinde konuştu.
Başkan Büyükkılıç, yapılan çalışmaların hayırlı olmasını dileyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Teşkilatlarımızın her zaman bize katkı sağlayan, yapıcı, yol gösterici, vatandaşlarımızın talebini iletici bağlamda onları da gündemimize alıyoruz. Siyasi partilerin de kamuoyunda yaptıkları açıklamaları göz ardı etmiyoruz, çünkü onları da katkı sağlayıcı olarak değerlendiriyoruz. Bütün bu harmanlama anlayışı içerisinde alt yapı kuruluşlarımızla birlikte çalışmalarımızı yaptık. Cenab-ı Allah mahcup etmesin.”
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da yaptığı konuşmada, “Kocasinan bölgesinde yapımı devam eden ve önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz projelerle Büyükşehir’imiz ile birlikte istişarelerde bulunduk. Kocasinan ölçeğinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu noktada desteklerinden ve emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şehrimizi daha güzel yaşanabilir şehir haline getirebilmenin gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

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