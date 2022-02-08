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Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda millilerin hedefi "zirve"

08.02.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Karate Federasyonu Genel Koordinatörü Erkan Taşbaşı: - "Gaziantep'te mayıs ayında yapılacak Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda hedef inşallah genel klasmanda da birincilik, takım müsabakalarında da birinciliği alacağız" - "Bu yılı geçen yıldan daha iyi geçireceğimize, daha başarılı olacağımıza inancım sonsuz"

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Türkiye Karate Federasyonu Genel Koordinatörü Erkan Taşbaşı, Gaziantep'te mayıs ayında yapılacak Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda hedefin hem genel klasmanda hem de takım müsabakalarında birincilik olduğunu bildirdi.

Kocaeli'de 3-5 Şubat'ta düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası için geldiği kentte AA muhabirine açıklamalarda bulunan Taşbaşı, şampiyonanın kazasız şekilde yapıldığını, milli takım seçmelerinin de burada gerçekleştirildiğini söyledi.

Teknik kurulun yakın zamanda kamp programını açıklayacağını ifade eden Taşbaşı, mayısta Gaziantep'te yapılacak Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası için hazırlıkların başlayacağını kaydetti.

Taşbaşı, bu yıl faaliyetin çok olduğuna işaret ederek, "Gaziantep ve Konya'da faaliyetlerimiz var, kadrolarımız seçildi. Bu arkadaşlarımız planlı ve programlı şekilde şampiyonaya hazırlanacaklar. İnşallah 2028'de de olimpiyatlara tekrar karate sporu alınacaktır. Onun da çalışmalarını devlet büyüklerimiz yapacak. Bunun inancındayız." diye konuştu.

Yeni nesillerin yetiştiğini, sağlıklı, genç ve dinamik sporcularla ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci milli takımları çıkarmak mecburiyetinde olduklarını vurgulayan Taşbaşı, "Tek bir kadroya kalmamalıyız, altyapıyı güçlendireceğiz. Bunun için de federasyonumuzun eğitim, teknik ve hakem kurulları yeni çalışmalar yapacaktır." dedi.

- "Allah'ın izniyle güzel başarılara imza atacağız"

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'ndan sonra milli takım seçmelerinin yapıldığını aktaran Taşbaşı, şöyle konuştu:

"Geçmiş dönemde ülkemizi olimpiyatlarda, dünya şampiyonasında temsil eden ve buna ilave olan sporcularımız Gaziantep'te yarışacak. Planlarımızı Avrupa ve dünyaya göre yapacağız. Bu yıl bir de Akdeniz Oyunları var. Bu da yarı olimpiyat niteliğindedir. Teknik kurulumuz bu çalışmaları yapacak. Bu yılı geçen yıldan daha iyi geçireceğimize, daha başarılı olacağımıza inancım sonsuz."

Taşbaşı, federasyon yönetim kurulunda geçmiş dönemde uluslararası alanda yarışan, hakemlik yapan kişilerin bulunduğunu belirterek, dışarıdan gelenlerin de karateyle ilgili kişiler olduğunu söyledi.

Federasyonda iyi ekip oluştuğunu anlatan Taşbaşı, "Allah'ın izniyle güzel başarılara imza atacağız. Gaziantep'te mayıs ayında yapılacak Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda hedef inşallah genel klasmanda da birincilik, takım müsabakalarında da birinciliği alacağız." diye konuştu.

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