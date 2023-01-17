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Büyükşehir, 1 yılda 13 milyon kilogram evsel atığı bertaraf etti

17.01.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı boyunca 13 milyon 973 bin 390 kilogram evsel atık bertaraf ederek, atıkların çevreye zarar vermesinin önüne geçti.

Büyükşehir, 1 yılda 13 milyon kilogram evsel atığı bertaraf etti

Büyükşehir Belediyesi atıkların, şehrin farklı noktalarında çevre ve insan sağlığına zarar vermeden, hızlı ve ekonomik bir şekilde bertaraf edilmesi için birçok çalışma yürütüyor. Çevre kirliliğini minimuma indirme noktasında çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi ve ekipleri, kentte çevrenin korunmasına yönelik hizmetler gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Transfer İstasyonu’nda 1 yıl içerisinde 13 milyon 973 bin 390 kilogram evsel atığı bertaraf etti. Atıkların çevreye zarar vermesinin önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, ayrıca 10 bin metrekare kapalı alanı bulunan serada ise yaklaşık 500 ton domates üretimi gerçekleştirdi. 2022 yılında 706 sağlık kuruluşundan kaynaklanan yaklaşık 1 milyon 828 bin 961 kilogram tıbbi atığı sterilizasyon işlemine tabi tutularak bertaraf eden Büyükşehir, Katı atık deponi gazından 40 milyon Kwh/yıl elektrik üretimi gerçekleştirdi.

Öte yandan 2022 yılında Büyükşehir Belediyesi, Bünyan ve Develi Katı Atık Transfer istasyonlarını faaliyete geçirdi.

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