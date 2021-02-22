YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Büyükşehir, 50 günde 90 bin hanenin kapısını çaldı

Büyükşehir, 50 günde 90 bin hanenin kapısını çaldı

22.02.2021 11:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gıda paketi taleplerini karşılıksız bırakmıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gıda paketi taleplerini karşılıksız bırakmıyor. Başvuruları karşılamak için haftanın 7 günü çalışmalarını sürdüren ekipler, son 50 günde 90 bin hanenin kapısını çaldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, artan gıda talebini karşılamak için haftanın yedi günü çalışıyor. Bizİzmir ve Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) üzerinden alınan gıda ve hijyen paketi talepleri, titizlikle değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra bebek bezi ve mama ihtiyacı ile yakacak da gelen talepler arasında yer alıyor. Ekipler, talepleri aldıktan sonra en geç 2 gün içerisinde vatandaşlara bunun ulaştırılmasını sağlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak’tan itibaren destek talebinde bulunan yaklaşık 90 bin hanenin kapısını çaldı.

Bir günde 5 bin haneye gidiyorlar
Ekipler, gelen taleplere yetişmek için yoğun mesai harcıyor. Bir günde 5 bin hanenin kapısını çalan personel, sayısız insana dokunuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın, vatandaşların özellikle gıda paketi talebinde bulunduğunu, bunun yanı sıra soba, battaniye ve odun isteyenlerin de olduğunu söyledi. Gıdaya talebin hiç bitmediğini belirten Aydın, “Günlük başvuru sayısı bin 500’ün altına düşmüyor. Bazı günler başvuru sayısı 9 bini buluyor. Taleplere yetişiyoruz. Bu hafta sonu toplam 10 bin hanenin kapısını çaldık. Geriye dönük bir buçuk günlük başvuru var. O da listeler yapıldıktan sonra dağıtım başlıyor. Yurttaşlar en fazla iki gün bekliyor” dedi. İçerisinde ayçiçek yağı, pirinç, makarna, çay, toz şeker, un ve zeytin bulunan gıda kolileri, 30 ilçenin tamamında dağıtılıyor. Metropol ilçelerde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal ilçelerde de İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürlükleri üzerinden yardımlar vatandaşlara ulaştırılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
1/

İzmir Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:46
Öğle
13:30
İkindi
16:34
Akşam
19:04
Yatsı
20:20

İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Martım Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akyürek Eczanesi
Balcova
Spil Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Hülya Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

TFF 1. Lig'de iki İzmir ekibi Altay ile Altınordu yarın karşılaşacak

TFF 1. Lig'de iki İzmir ekibi Altay ile Altınordu yarın karşılaşacak

Bucalı psikososyal destek hattıyla rahatladı

Bucalı psikososyal destek hattıyla rahatladı

Başkan Vekili Pehlivan: "Bugün itibariyle Menemen’de hizmetin startı verildi"

Başkan Vekili Pehlivan: "Bugün itibariyle Menemen’de hizmetin startı verildi"

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Bakan Murat Kurum, İzmir'de incelemelerde bulundu

Bakan Murat Kurum, İzmir'de incelemelerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.