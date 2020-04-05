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Büyükşehir, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.04.2020 15:57 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve yalnız yaşayan ulu çınarların yanında olmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve yalnız yaşayan ulu çınarların yanında olmaya devam ediyor. Yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan yaşlılarımıza Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün düzenli olarak ekmek ve yemek servisi yapılıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaçlarını temin etmeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerindeki 27 nokta vasıtasıyla her gün 850 aileye 4 bin 500 adet ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor.
Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi olan ve yalnız yaşayan 65 yaş üstündeki yaşlılarımızın evlerine de yemek servisi yapıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan en az üç çeşit yemek ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 80 yaşlımızın bizzat evlerine götürülüyor.

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Akşam
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yüksel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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