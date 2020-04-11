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Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu: Halk ekmek tam kapasite çalışacak

AYDIN HABERLERİ  | 11.04.2020 00:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca 12 Nisan Pazar saat 24.00’e kadar Aydın’ın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi fırınlarda oluşan yoğunluk nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu açıklama yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu: Halk ekmek tam kapasite çalışacak

İçişleri Bakanlığınca 12 Nisan Pazar saat 24.00’e kadar Aydın’ın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi fırınlarda oluşan yoğunluk nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu açıklama yaptı. Çerçioğlu, Aydın’da kimsenin panik ve endişeye kapılmamasını isteyerek Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek fabrikasının tam kapasite ve ili yetecek kadar üretim yapacağını duyurdu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlı sosyal medya hesaplarından ve vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği mesajda, “ Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek tam kapasite çalışarak size hizmet vermeye devam edecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak temel ihtiyaçlarınızın karşılanması için her zaman yanınızdayız” ifadelerine yer verdi.

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