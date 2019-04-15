Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 - 1 Akhisarspor (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada İbrahim Akdağ ve 77. dakikada Gilles Sunu attı. Akhisarspor'da 61. dakikada Elvis Manu'nun attığı gol ise puan için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile ilk galibiyetine ulaşarak puanını 25 yaptı ve son sıradan kurtulup 17. sıraya çıktı. Akhisarspor ise 24 puan ile son sıraya geriledi.

Süper Lig'in 29. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe deplasmanında bir kritik maça daha çıkacak. Akhisarspor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sol kanattan Opseth’in ortasında müsait pozisyondaki Sunu çalımlarla ceza sahasına girmek istedi ama bu topa savunma ayak koydu.

5. dakikada Manu ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Sehic topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

22. dakikada Serginho’nun pasında Manu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez vurdu top kalecide kaldı.

26. dakikada Sunu’nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Eduok sert vurdu top üstten dışarı çıktı.

29. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda müsait pozisyondaki Kone kafayla vurdu, top yandan dışarı çıktı.

31. dakikada Bokila’nın pasında topla buluşan Aykut sert vurdu top üstten dışarı çıktı.

42. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Kone kafayla vurdu. Müsait pozisyondaki Sunu topa vuramadı.