Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4 - 3 Ümraniyespor (Maç özeti)

Büşükşehir Belediyesi Erzurumspor, Play-Off turu ilk maçında Ümraniyespor’u konuk etti.

Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulanan maçta BB Erzurumspor, rakibini 4-3 mağlup etti. VAR sistemini izleyen hakem Arda Kardeşler 65’nci dakikada penaltı noktasını gösterdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Jean Armel Drole düzgün bir vuruşla kaleci Hakan’ın sağından filelere gönderdi. 0-1

8. dakikada BB Erzurumspor’un kullandığı köşe vuruşunda kale çizgisi üzerinde topla buluşan Burhan Eşer’in vuruşunda defans topu uzaklaştırdı.

11. dakikada Burhan Eşer’in ceza yayı üzerinde pasında topla buluşturduğu Erhan Çelenk sert ve düzgün vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1

25. dakikada Burhan Eşer’in ortasında kaleci Burak’ın ıskaladığı topa Mert Nobre vurmakta geç kalınca takımını mutlak bir golden etti.

27. dakikada BB Erzurumspor kazandığı köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Topla buluşan Taylan, Antalya ceza alanına yaptığı ortaya kimse dokunamayınca top kaleci Burak’ın bakışları arasında filelerle buluştu. 2-1

30. dakikada Taylan’ın ceza sahasına önüne doğru havalandırdığı topla buluşan Burhan Eşer’in aşırma vuruşunda top az farkla auta çıktı.