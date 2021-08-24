Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun üçüncü haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, kuvvet, dar alanda pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 29 Ağustos Pazar günü sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz