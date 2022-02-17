YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor maçının ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor maçının ardından

17.02.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz: - "Kazansak tabii ki müthiş olacaktı ve yukarıyı hemen hemen yakalamış olacaktık" - Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan: - "Maçın hakkı beraberlikti. Erzurumspor'un iç saha performansı da etkileyici"

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, maç öncesinde zor bir mücadeleye çıkacaklarını bildiklerini söyledi.

Yücel İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadele dolu bir maça çıktıklarını belirterek, "Rakibimiz güçlüydü ama biz de iyi hazırlandık diye düşünüyorum. Maçın ilk yarısında gerçekten iki takımda dengeli oynadı. Çok pozisyon olmadı ama inanılmaz mücadele içinde geçti." dedi.

İldiz, kazanılması gereken bir maç olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Pozisyonlar oldu ama hakikaten bizim çok net pozisyonlarımız var. Direkten döndü, atamadık. İkinci yarıya bu şekilde başladık ve genel olarak baktığımız zaman mutlak kazanmamız gerekiyordu. Ona göre de oyunda bir takım değişiklikler yaptık. Sona doğru golü bulduk ve zamanı da çok güzeldi. Tam değişiklikleri yaparken maalesef karambolden beraberlik golünü yedik. Oyuncularım iyi mücadele etti ve ellerinden geleni yaptılar. Kazansak tabii ki müthiş olacaktı ve yukarıyı hemen hemen yakalamış olacaktık ama Erzurumspor'un mücadelesi sonuna kadar devam edecek."

- Turan: "Maçın hakkı beraberlikti"

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan da, Erzurum'un zor bir deplasman olduğunu dile getirerek, "Hem hava koşulları hem de Erzurumspor hedefe oynayan bir takım olması nedeniyle burası gerçekten zor bir deplasman. Maçın hakkı beraberlikti. Erzurumspor'un iç saha performansı da etkileyici. Biz bütün bunları bilerek geldik." ifadelerini kullandı.

"Her iki takım da kazanabileceği pozisyonları yakaladı." diyen Turan, "Rakip takımın 0-0 iken topu direkten döndü. Bizim de kalecinin kurtardığı bir pozisyon var. Bunun sonundu rakip golü buldu ama biz de çok çabuk cevap verdik. Belki bir kaç dakika daha geçse zaten maç bitecekti. İki takımda yollarına devam ediyor. İnşallah hayırlısı olur ve hak eden takım sene sonunda istediği yere ulaşır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacakErzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacak
Konya'da bir kadın silahla yaralandıKonya'da bir kadın silahla yaralandı
GÜNCELLEME 2- Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 15 ev kullanılamaz hale geldiGÜNCELLEME 2- Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 15 ev kullanılamaz hale geldi

Erzurum Namaz Vakitleri 17 Şubat Perşembe

İmsak
05:35
Sabah
06:59
Öğle
12:34
İkindi
15:31
Akşam
17:59
Yatsı
19:18

Erzurum Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Perşembe

Filiz Eczanesi
Palandoken
Altunyıldız Eczanesi
Yakutiye
Polat Eczanesi
Yakutiye
Özpolat Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hayatınızı karartmak istiyorsanız bunu yapmaya devam edin

Hayatınızı karartmak istiyorsanız bunu yapmaya devam edin

Beynini yaktırmış! Bomba alkol itirafı

Beynini yaktırmış! Bomba alkol itirafı

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Prostat yorumu olay oldu! "İlişkiye..."

Prostat yorumu olay oldu! "İlişkiye..."

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.