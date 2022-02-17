Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, maç öncesinde zor bir mücadeleye çıkacaklarını bildiklerini söyledi.

Yücel İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadele dolu bir maça çıktıklarını belirterek, "Rakibimiz güçlüydü ama biz de iyi hazırlandık diye düşünüyorum. Maçın ilk yarısında gerçekten iki takımda dengeli oynadı. Çok pozisyon olmadı ama inanılmaz mücadele içinde geçti." dedi.

İldiz, kazanılması gereken bir maç olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Pozisyonlar oldu ama hakikaten bizim çok net pozisyonlarımız var. Direkten döndü, atamadık. İkinci yarıya bu şekilde başladık ve genel olarak baktığımız zaman mutlak kazanmamız gerekiyordu. Ona göre de oyunda bir takım değişiklikler yaptık. Sona doğru golü bulduk ve zamanı da çok güzeldi. Tam değişiklikleri yaparken maalesef karambolden beraberlik golünü yedik. Oyuncularım iyi mücadele etti ve ellerinden geleni yaptılar. Kazansak tabii ki müthiş olacaktı ve yukarıyı hemen hemen yakalamış olacaktık ama Erzurumspor'un mücadelesi sonuna kadar devam edecek."

- Turan: "Maçın hakkı beraberlikti"

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan da, Erzurum'un zor bir deplasman olduğunu dile getirerek, "Hem hava koşulları hem de Erzurumspor hedefe oynayan bir takım olması nedeniyle burası gerçekten zor bir deplasman. Maçın hakkı beraberlikti. Erzurumspor'un iç saha performansı da etkileyici. Biz bütün bunları bilerek geldik." ifadelerini kullandı.

"Her iki takım da kazanabileceği pozisyonları yakaladı." diyen Turan, "Rakip takımın 0-0 iken topu direkten döndü. Bizim de kalecinin kurtardığı bir pozisyon var. Bunun sonundu rakip golü buldu ama biz de çok çabuk cevap verdik. Belki bir kaç dakika daha geçse zaten maç bitecekti. İki takımda yollarına devam ediyor. İnşallah hayırlısı olur ve hak eden takım sene sonunda istediği yere ulaşır." değerlendirmesinde bulundu.

