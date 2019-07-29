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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Gabriel Obertan'ın sözleşmesini uzattı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 29.07.2019 09:00 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sözleşmesi sona eren Gabriel Obertan ile prensip anlaşmasına vardı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Gabriel Obertan'ın sözleşmesini uzattı

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu ile prensipte anlaşma sağlandı.

"Yarım kalan bir şeyler var. Gabriel Obertan’la yeniden. Omuz omuza şampiyonluğa" etiketiyle futbolcunun oynadığı müsabakalar ile antrenman görüntüleri de paylaşıldı.

Mavi-beyazlı kulübün, Süper Lig'de mücadele ettiği 2018-2019 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Obertan'ın, takımın Süper Lig'den düşmesiyle sözleşmesi sona ermişti.

Obertan, takımın yeni sezon öncesi Erzurum'da yaptığı ilk kampın son bölümü ile Fenerbahçe Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki ikinci etap kamp kadrosunda yer aldı.

Erzurum temsilcisi, kariyerinde daha önce İngiltere'de Manchester United, Newcastle United ve Fransa'da Bordeaux ve Lorient ile Bulgaristan'ın Levski Sofya takımlarının formasını giyen Obertan'ı geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gabriel Obertan Büyükşehir Belediye Erzurumspor

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