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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk hazırlık maçında Antalyaspor'a 2-1 yenildi

18.07.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk hazırlık maçında Antalyaspor'a 2-1 yenildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Dağı eteklerindeki yüksek irtifa kamp merkezinde sürdüren Akdeniz ekibi, kampın son gününde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 5. dakikasında Naldo'nun ayağından golü bulan kırmızı-beyazlıların ikinci golünü ise 90. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.

Ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tek golünü ise 85. dakikada Edouard Ndiaye attı.

Kamp süresini tamamlayan Akdeniz ekibi, maçın ardından kentten ayrıldı.

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