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Süper Lig'de flaş ayrılık

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.11.2018 19:04 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 yaşındaki Sırp stoper Jasmin Trtovac ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.

Süper Lig'de flaş ayrılık

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Jasmin Trtovac ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Romanya'nın Gaz Metan takımından 2017-2018 sezonu başında Erzurumspor'a transfer olan Trtovac, Spor Toto 1. Lig'de 32 maça çıktı.

Bu sezon Süper Lig'de hiç forma şansı bulamayan Sırp stoper, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada görev aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Jasmin Trtovac

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