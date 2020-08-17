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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kaan Kanak ile anlaştı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.08.2020 21:26 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kaan Kanak ile anlaştı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sol bek oyuncusu Kaan Kanak ile anlaşma sağlandığını belirtildi.

Geride kalan sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçiren Kaan Kanak'ın kulübüyle olan sözleşmesi sona ermişti.

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