Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kaan Kanak ile anlaştı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sol bek oyuncusu Kaan Kanak ile anlaşma sağlandığını belirtildi.
Geride kalan sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçiren Kaan Kanak'ın kulübüyle olan sözleşmesi sona ermişti.
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