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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

15.01.2021 17:32 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 19. haftasında 18 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, çift kale maç ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Antrenmana, mavi-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Aatıf Chahechouhe, Johanna Omolo, Manuel Da Costa, Jakub Szumski ve Brahim Darri de katıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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