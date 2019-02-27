Büyükşehir Belediye Erzurumspor Obertan'ın doğum gününü kutladı

Mavi-beyazlı takım, 26 Şubat'ta 30 yaşına giren yeni transferi Gabriel Obertan için video hazırladı.
"Doğum günün kutlu olsun Gabriel Obertan" başlığıyla kulübün resmi Twitter hesabından yayınlanan videoda Obertan'ın antrenmanda çekilen görüntüleri ile Demir Grup Sivasspor maçında attığı gol sonrası yaşadığı sevince yer verildi.
Görüntülerde, deneyimli oyuncunun "Ben Gabriel Obertan. Bundan önce büyük kulüplerde oynadım ama şimdi Erzurumspor için varım. Süper Lig'de kalmamız için savaşmaya hazırım. Ben geldim, başarı da gelecek." ifadelerine yer verildi.
Kariyerinde daha önce İngiltere'de Manchester United ve Newcastle United ile Fransa'da Bordeaux ve Lorient takımlarının formalarını da giyen Fransız futbolcu Obertan, ara transfer döneminde Bulgaristan'ın Levski Sofya takımından kadroya katılmıştı.
Obertan, forma giydiği 4 maçta, Erzurum temsilcisi adına bir gol attı.
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