Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto 1. Lig play-off'larına yükseldi!

Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde Altınordu, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Bornova Doğanlar Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Erzurum BB 56. dakikada Mert Nobre'nin golüyle öne geçerken, Altınordu'ya beraberliği getiren gol, 86. dakikada Kerim Avcı'dan geldi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncular sevinç yaşarken, Altınordulu futbolcular üzüldü.

Bu sonucun ardından Erzurum BB 53 puanla 6. sırayı elde etti ve playoff biletini aldı. Altınordu ise 53 puanla 7. sırada kaldı ve sezonu tamamladı.

Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Murat Uçar, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Deniz Vural (Dk. 68 Alican Özfesli), Barış Alıcı (Dk. 77 Oğulcan Ülgün), Hasan Hatipoğlu, Berkay Samancı, Mirkan Aydın (Dk. 80 Fatih Aktay)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Acka, Tolga Ünlü, Metin Yüksel, Burhan Eşer (Dk. 88 Bekamenga), Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Lokman Gör, Scuk, Erhan Çelenk (Dk. 60 Savage), Mert Nobre (Dk. 85 Abdulkadir Özdemir)

Goller: Dk. 56 Mert Nobre (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 83 Kerim Avcı (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 9 Mert Nobre, Dk. 66 Acka, Dk. 82 Burhan Eşer, Dk. 90+1 Tolga Ünlü (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 37 Murat Uçar, Dk. 56 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 63 Kerim Avcı, Dk. 74 Alican Özfesli, Dk. 82 Berkay Samancı (Altınordu)

