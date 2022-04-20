YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor maçının ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor maçının ardından

20.04.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Sorumlusu Muzaffer Bilazer: - "Böyle kritik bir dönemde 3 puan almak gerekiyordu. Hatalarımızdan ders çıkartıp, iyi olmak için çalışacağız" - Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan: - "Erzurum'da doğru durarak 1 puan aldığımız için futbolcularımızı kutluyorum"

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbol sorumlusu Muzaffer Bilazer, 3 puan alamadıkları için üzüldüklerini söyledi.

Muzaffer Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın planlanmadıkları bir şekilde bittiğini ve Tuzlaspor'un iyi futbol oynayan bir takım olduğunu belirtti.

İlk yarı gol atamamanın kendileri açısından iyi olmadığını ifade eden Bilazer, "Erken gol yedik ve bütün planlarımız bambaşka boyut aldı. Maçın başında skor avantajını kaybettik. Daha sonra oyunun kontrolü bizdeydi ama ritmimizi daha çok artırmamız gerekiyor." dedi.

Bilazer, yan toplarda etkili olmaya çalıştıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"İlk yarı istediğimiz boşlukları bulamadık. Yan topların dışında çok fazla etkili atak yapamadık. Duran toplarda skoru dengeleyebilseydik, ikinci yarıya bambaşka şekilde çıkardık. İkinci yarı biraz daha önde bastık, risk aldık ama yaptığımız hamleler bizi daha güçlü yapması gerekirken, tam tersi oldu. Bunun üzerini çalışmak gerekiyor. Böyle kritik bir dönemde 3 puan almak gerekiyordu. Hatalarımızdan ders çıkartıp, iyi olmak için çalışacağız."

- Fidan: "Erzurum'dan puanla döndüğümüz için mutluyuz"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, maçın başında buldukları golü korumaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Erzurum'dan puanla döndüğümüz için mutluyuz." diyen Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Maçın başında bulduğumuz golü koruma iç güdüsüyle hareket ettik. Yüksek rakımdan da etkilendik. Özellikle saha içinde gözlemlediğimiz durum bu. Bu konudan muzdarip olan arkadaşlarımıza soyunma odasında ilk müdahale yapıldı. Saha içinde doğru durduğumuzu düşünüyorum. Bazen güzel oyun değil, doğru oyun sizi götürür. Erzurum'da doğru durarak 1 puan aldığımız için futbolcularımızı kutluyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ramazanda "düzenli uyku" beslenmek kadar önem taşıyorRamazanda "düzenli uyku" beslenmek kadar önem taşıyor
Fenerbahçe ve Giresunspor PFDK'ye sevk edildiFenerbahçe ve Giresunspor PFDK'ye sevk edildi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, avukatlarla iftarda buluştu:İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, avukatlarla iftarda buluştu:
Anahtar Kelimeler:
Tuzlaspor

Erzurum Namaz Vakitleri 20 Nisan Çarşamba

İmsak
03:52
Sabah
05:23
Öğle
12:19
İkindi
16:03
Akşam
19:04
Yatsı
20:30

Erzurum Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Çarşamba

Işık Eczanesi
Palandoken
Uçar Eczanesi
Yakutiye
Tuğçe Eczanesi
Yakutiye
Bilen Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Komşusuna samuray kılıcıyla saldırdı! “Korku filmi...”

Komşusuna samuray kılıcıyla saldırdı! “Korku filmi...”

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.