Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçında VAR ile penaltı verildi

Spor Toto 1. Lig play-off turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ümraniyespor arasındaki karşılaşmada bir ilk yaşandı.

Türkiye'de ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi ile bir karar verildi. Hakem Arda Kardeşler Video Yardımcı Hakem Sistemi ile Erzurumspor lehine bir penaltı kararı verdi.

Kazanılan penaltıda Nobre topu ağlara göndermeyi başardı.

