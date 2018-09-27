Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktörlük için Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına girdiklerini belirterek, "Altıparmak ile yollarımızı ayırdıktan sonra görüşmeye başladığımız Mehmet Özdilek hocamız dün akşam Erzurum'a geldi, şu an işlemleri devam ediyor. Teknik direktörlük için Mehmet Özdilek hocamız ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık." diye konuştu.
Barlak, yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacakları maçta sportif direktör Zafer Demir ve yardımcı antrenörlerin takımın başında olacağını aktararak, "Galatasaray maçından inşallah güzel bir sonuç alıp yolumuza devam ederiz." ifadesini kullandı.
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