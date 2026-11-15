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Serdar Aziz'den Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri! "Büyüklüğü çok farklı"

Futbol kariyerini kısa süre önce noktalayan Serdar Aziz, A Spor'a verdiği röportajda geçmişte formasını giydiği kulüpler ve futbol hayatına dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın son dönemdeki başarılarını kabul eden eski savunmacı, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne ilişkin sözleriyle gündem oldu.

Serdar Aziz'den Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri! "Büyüklüğü çok farklı"
Burak Kavuncu

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz, iki ezeli rakip arasındaki kıyaslamasıyla gündeme geldi. Eski milli futbolcunun sarı-lacivertliler hakkındaki değerlendirmesi ve gelecek planı dikkat çekti.

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ GERÇEKTEN ÇOK FARKLI"

Serdar Aziz den Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri! "Büyüklüğü çok farklı" 1

Kariyerinde iki ezeli rakibin de formasını terleten Serdar Aziz, Fenerbahçe'nin kendisinde bıraktığı etkiye değindi. Sarı-lacivertli kulübün çok özel bir konumda olduğunu vurgulayan eski futbolcu, şampiyonlukların eksik kaldığını dile getirdi.

Aziz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'de oynarken bunu bir kez daha hissettim. Hani 'Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğüdür' derler ya, gerçekten de öyle. Tek eksiği şampiyonluklar. Fenerbahçe'nin büyüklüğü gerçekten çok farklı. Şampiyonluklar da gelmeye başlarsa önünde kimsenin durabileceğini sanmıyorum."

INTER TRANSFERİNE ÇOK YAKLAŞMIŞ

Serdar Aziz den Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri! "Büyüklüğü çok farklı" 2

Eski milli savunmacı, Bursaspor'da görev yaptığı dönemde Avrupa kulüplerinden teklifler aldığını ve İtalyan devi Inter'e transferinin gündeme geldiğini de anlattı.

Kulüplerin transfer konusunda uzlaşamaması nedeniyle bu fırsatın gerçekleşmediğini belirten Aziz, sonrasında Galatasaray'a transfer olduğunu söyledi. İlerleyen yıllarda Avrupa'dan başka seçenekleri olmasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

FENERBAHÇE'DE ANTRENÖRLÜK HAYALİ

Serdar Aziz den Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri! "Büyüklüğü çok farklı" 3

Futbolculuk kariyerini tamamlayan 36 yaşındaki Serdar Aziz, bundan sonraki hedefinin teknik direktörlük yolunda ilerlemek olduğunu açıkladı. Eski futbolcu, oyuncu olarak yaşayamadığı Fenerbahçe şampiyonluğunu bu kez teknik ekipte görev alarak kutlamak istediğini belirtti.

Aziz, hayalini şu sözlerle anlattı:

"Nasip olursa futbolcuyken yaşayamadığım o şampiyonluğu, bir gün Fenerbahçe'de antrenör olarak yaşamak isterim."

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Serdar Aziz fenerbahçe galatasaray
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