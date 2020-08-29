Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde hazırlıklara devam eden mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalıştı.

İdmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma, topla koşu, yakın pas ve taktik ağırlıklı pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

