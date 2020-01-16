Büyükşehir Belediyesi 118’inci doğum gününde Nazım Hikmet’i andı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk şiirinin büyük şairi Nazım Hikmet’i 118’inci doğum gününde, karikatür sergisi ve müzik dinletisiyle anma etkinliği düzenledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Nazım Hikmet’in 118’inci doğum günü dolayısıyla Nazım Hikmet Karikatürleri Sergisi ve sanatçı Hasan Yükselir’in sahne aldığı ‘Sevda Ateşten Gömlek’ adlı konser düzenledi. Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle Kongre ve Sergi Sarayında açılan sergide 21 ülkeden 66 karikatür sanatçısının Nazım Hikmet’i anlattıkları karikatürler yer aldı. Sergiye, Türkiye’nin yanı sıra Özbekistan, Yunanistan, Polonya, Montenegro, İtalya, Romanya, Ukrayna, Küba, Rusya, Kanada, İspanya, Hırvatistan, Bahreyn, Endonezya, Kolombiya, Brezilya, İran, Bulgaristan, Sırbistan ve Portekiz’den karikatürcüler eserleriyle katıldı. Karikatür sergisini çok sayıda vatandaşla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış da gezdi. Nazım Hikmet’in doğum günü dolayısıyla yapılan etkinlik daha sonra Hasan Yükselir’in sahne aldığı ‘Sevda Ateşten Gömlek’ adlı konserle sürdü.

“Üzerinde yaşadığımız bereketli topraklar yıllardır Nazım’a hasret”

Konser öncesinde bir konuşma yapan Başkan Vekili Kış, “Bugün sadece Türkiye’nin değil, bütün dünya halklarının ozanı Nazım Hikmet’in doğum günü. Büyük ustayı, doğum gününde saygıyla anıyorum. Ünlü şair Nazım Hikmet’in doğum gününü, Akdeniz’in incisi, medeniyetlere ev sahipliği yapmış, hoşgörü ve barış kenti olan Mersin’de kutlamak hepimiz için ayrı bir mutluluk kaynağı. Ancak üzerinde yaşadığımız bereketli topraklar, hemen yanı başımızdaki eşsiz Akdeniz, ona sırtını vermiş olan Toroslar, Anadolu’nun kadim coğrafyasında yaşayanlar, yıllardır Nazım’a hasret” dedi.

Usta şairin ‘Anadolu’da bir köy mezarlığına gömün beni’ diye başlayan ‘Vasiyet’ adlı şiirini okuyan Kış, “Biz bunu maalesef hala yapamadık. Vasiyetini yerine getiremediğimiz için elbette her birimiz ayrı ayrı üzgünüz. Çünkü Nazım Hikmet’in sözleri, mısraları, dünyayı mısra mısra dolaşarak barış, eşitlik ve adalet arayan herkese sönmeyen bir meşale oluyor. Memleket hasretiyle yaşamını kaybeden, edebiyatımızın büyük ozanı; ‘toprakta karınca, suda balık kadar çok olanların şairi’ Nazım Hikmet’i ve yüreği vatan sevdasıyla çarpan herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

Konserde sanatçı Hasan Yükselir, Nazım Hikmet’in hayatının dönüm noktalarını anlatan bir sunum yaptı ve tamamını Nazım Hikmet şiirlerinden kendisinin bestelediği 16 şarkı seslendirdi.

Konser sonunda Gülcan Kış, Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fatma Yanık, sanatçı Hasan Yükselir’e çiçek takdim etti.

