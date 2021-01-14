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Büyükşehir Belediyesi kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklarını yaptı

14.01.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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Aydın Büyükşehir Belediyesi il genelinde olası kar yağışına karşı 28 iş makinesi, 5 tuzlama ekibi ve 500 ton tuz stoku ile karla mücadele hazırlığını yaptı.Aydın Büyükşehir Belediyesi olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerini hazır hale getirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi il genelinde olası kar yağışına karşı 28 iş makinesi, 5 tuzlama ekibi ve 500 ton tuz stoku ile karla mücadele hazırlığını yaptı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerini hazır hale getirdi. Vatandaşların günlük yaşamında aksama yaşanmaması için önlemlerini alan Büyükşehir Belediyesi, 28 aracıyla karşı yağışı ve buzlanmaya karşı tedbirlerini aldı. Aydın ili ve sınırları içerisinde bugün başlayan ve hafta sonu devam etmesi beklenen kar yağışı ve don olaylarının olumsuzluklarını en aza indirmek için Büyükşehir ekipleri; 12 ilçede, 28 iş makinesi, 5 tuzlama ekibi ve 500 ton tuz stoku ile hazırlıklarını yaptı. Kar yağışı ve buzlanmanın yoğun olması beklenen yüksek rakımlı noktalarda, yol güvenliğini sağlamak için hazır bulunacak olan ekipler, 24 saat esasına göre görev başında olacak.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, kar ve buzlanmanın yollarda oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı, Büyükşehir ekiplerince yol güvenliğini sağlamak için tedbirlerin alındığını belirtti. Başkan Çerçioğlu gizli buzlanma ve kar yağışı nedeniyle kazaların yaşanmaması için sürücülere dikkatli olması konusunda çağrıda bulundu.

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