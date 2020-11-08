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Büyükşehir Belediyesi maske dağıtımına devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 08.11.2020 16:19 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınının ilk günlerinden bu yana, il genelindeki pek çok alanda maske dağıtımı yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, özellikle pazar yerlerinde vatandaşları ve esnafları maskesiz bırakmıyor.Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Ağı (AYBA) ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren Acarlar, Yamalak, Selatin, Davutlar ve Çakırbeyli pazarlarında yerini alarak maske dağıtımı yaptı.Salgının önlemesi için uzmanların “Maske, Mesafe, Temizlik” çağrılarına hizmetleri ile uygulamalı olarak cevap veren Büyükşehir Belediyesi; yüz yüze eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte okul önlerinde de maske dağıtımını aralıksız olarak sürdürüyor.

Korona virüs salgınının ilk günlerinden bu yana, il genelindeki pek çok alanda maske dağıtımı yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, özellikle pazar yerlerinde vatandaşları ve esnafları maskesiz bırakmıyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Ağı (AYBA) ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren Acarlar, Yamalak, Selatin, Davutlar ve Çakırbeyli pazarlarında yerini alarak maske dağıtımı yaptı.
Salgının önlemesi için uzmanların “Maske, Mesafe, Temizlik” çağrılarına hizmetleri ile uygulamalı olarak cevap veren Büyükşehir Belediyesi; yüz yüze eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte okul önlerinde de maske dağıtımını aralıksız olarak sürdürüyor. Maske dağıtımı dışında esnafların dükkanlarını düzenli olarak dezenfekte eden Büyükşehir Belediyesi, maske ve el dezenfektanı içeren hijyen kitlerinin de dağıtımını yapıyor.
Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte tedbirlere daha sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini hatırlatarak, kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde uzmanların maske, mesafe ve temizlik çağrısını yineleyen Başkan Özlem Çerçioğlu, “Büyükşehir olarak özellikle maske temini konusunda vatandaşlarımızın her zaman yanında oluyoruz. Esnaflarımızı kapı kapı gezerek hijyen kitlerini teslim ediyor ve buna da devam ediyoruz. Pazar yerleri gibi kalabalık alanlarda da maskesiz kimse kalmasın diye ekiplerimiz dağıtım yapmayı sürdürüyor. Toplum sağlığını korumak için birlikte hareket edip, kurallara birlikte uymalıyız” şeklinde konuştu.

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Aydın Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
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Sabah
07:35
Öğle
12:57
İkindi
15:45
Akşam
18:10
Yatsı
19:28

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Esin Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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