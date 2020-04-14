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Büyükşehir belediyesi taksi şoförlerine maske dağıttı

MANİSA HABERLERİ  | 14.04.2020 11:52 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında il merkezinin yanı sıra ilçelerde de ticari taksi hizmeti veren kişilere maske dağıttı.Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının Manisa’da yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığı korumak için adeta seferber oldu.

Büyükşehir belediyesi taksi şoförlerine maske dağıttı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında il merkezinin yanı sıra ilçelerde de ticari taksi hizmeti veren kişilere maske dağıttı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının Manisa’da yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığı korumak için adeta seferber oldu. İl genelinde titizlikle dezenfekte ve temizlik çalışması yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullanan vatandaşlara da tedbir amacıyla maske dağıtıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi il merkezinin yanı sıra ilçelerde de ticari taksi hizmeti veren kişilere maske dağıttı. Yürütülen çalışma nedeniyle memnuniyetini paylaşan taksiciler Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Büyükşehir belediyesi taksi şoförlerine maske dağıttı

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