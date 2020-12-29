YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’un mahallelerini asfaltlamaya devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’un mahallelerini asfaltlamaya devam ediyor

MERSİN HABERLERİ  | 29.12.2020 09:58 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tarsus’ta 4 mahallede yol iyileştirme, kaldırım ve asfalt çalışması yürütüyor.Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kentin farklı noktalarında eş zamanlı sürdürdüğü kaldırım, refüj, kavşak düzenleme ve asfalt çalışmaları devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tarsus’ta 4 mahallede yol iyileştirme, kaldırım ve asfalt çalışması yürütüyor.
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kentin farklı noktalarında eş zamanlı sürdürdüğü kaldırım, refüj, kavşak düzenleme ve asfalt çalışmaları devam ediyor. Ekipler bu çerçevede, Tarsus’ta 4 mahallede yol iyileştirme, asfalt ve kaldırım çalışması yürütüyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin’in erişilebilir kent olması için özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun kaldırımlar inşa edebilmek adına yola çıkan ekipler, dezavantajlı bireylerin de sorunsuz ulaşım sağlaması için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler, erişilebilir standartlara uygun olmayan kaldırımları yenilerken, kaldırım olmayan caddelere de kaldırım inşa ediyor.
Ekipler, Altaylılar Mahallesinde kaldırım bulunmayan 02110, 0290 ve 02125 sokaklarda erişilebilir standartlara uygun şekilde inşa ettiği kaldırım çalışmasını tamamlarken, Duatepe Mahallesi Adile Hala Caddesi, Mithatpaşa Mahallesi Tataristan Caddesi ve Anıt Mahallesi Zafer Caddesinde de standartlara uygun olmayan kaldırımları yeniliyor.
Tam zamanlı çalışan ekipler, bölgedeki yol iyileştirme çalışmalarını tamamladıktan sonra sıcak asfalt dökümü de gerçekleştirecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
1/

Mersin Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:47
Öğle
12:49
İkindi
15:20
Akşam
17:40
Yatsı
19:01

Mersin Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Esen Eczanesi
Akdeniz
İrfan Eczanesi
Akdeniz
Murat Eczanesi
Akdeniz
Ayben Eczanesi
Mezitli
Nişantaşı Eczanesi
Mezitli
Atalan Eczanesi
Toroslar
Dinçer Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.